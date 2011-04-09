Gazi’de helikopter destekli operasyon

T24 - İstanbul’da bu sabah Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da başlatılan operasyonda birçok ev ve dernek basıldı. Helikopter destekli operasyonu protesto etmek isteyenler, yola barikat kurup polise taş attı.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da ''Şafak'' isimli bir operasyon başlattı.

Helikopter destekli operasyon kapsamında bazı dernek ve evlere eş zamanlı baskın yapıldı.

Gazi Mahallesi’ndeki Özgürlükler Derneği'nde de arama yapıldı.



Polise taş attılar

Operasyonu protesto etmek isteyen bir grup, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde toplanarak yola barikat kurdu.

Grup, daha sonra güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu. Bunun üzerine polis de biber gazı ve basınçlı su kullanarak gruba müdahale etti. Grubu dağıtan polis, yola kurulan barikatı da kaldırdı.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, iki kişi ise kaçtı.

Aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman ve malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen bir kamyonete yüklendi.



