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Gaziantep'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet Kilis'te bulundu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- GAZİANTEP'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet, Kilis'te yol kontrolü yapan jandarma tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi

08 Aralık 2018 16:00

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- GAZİANTEP\'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet, Kilis\'te yol kontrolü yapan jandarma tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Elbeyli Karayolu\'nda yaptığı rutin yol kontrol sırasında motosiklet kullanan Suriye uyruklu M.H.\'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede Suriyelinin kullandığı 79 DD 965 plakalı motosikletin, 4 yıl önce Gaziantep\'ten çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine M.H. gözaltına alınırken, motosiklete el konuldu. Motosiklet, jandarma tarafından Kilis\'e gelen sahibine teslim edildi.
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