-GAZİANTEP'TEN 2. ACI HABER GAZİANTEP (A.A) - 05.08.2011 - Gaziantep'te, askeri bir aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğu kazada yaralanan diğer er de hayatını kaybetti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait kışlada, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi sırasında yaralanan Piyade Er Burak Varol, tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sırasında hayatını kaybeden Piyade Er Tamer Dost'un (21) Sakarya'da olan ailesine haber verildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden diğer Er Burak Varol'un ise (21) İstanbul'da yaşayan ailesine ulaşılamaya çalışıldığı öğrenildi.