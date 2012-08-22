Gaziantep'teki saldırıyı PKK mı gerçekleştirdi?

Gaziantep’te 9 kişinin öldüğü 64 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı, PKK’nın Diyarbakır kırsalı sorumlusu İrfan Amed kod adlı Mehmet Tahir Kılıç ve ekibinin planladığı iddia edildi.

Arda Akın'ın Hürriyet gazetesindeki haberine göre; güvenlik güçleri, yaklaşık bir ay önce, Diyarbakır ve Elazığ arasında kalan Görese Dağı’na düzenledikleri operasyonda bir PKK'lıyı sağ olarak ele geçirdi. PKK'lının ifadeleri doğrultusunda, Şanlıurfa’da bombalı saldırı hazırlığı yapıldığı bilgilerine ulaşıldı. PKK'lı, eylemin PKK’nın Diyarbakır bölge sorumlusu olan İrfan Amed kod adlı Mehmet Tahir Kılıç ve Diyarbakır kırsalındaki ekibince organize edildiğini aktardı.



'Dağı beklemeyeceğiz'



Örgüt yöneticilerinin sık sık saldırı yapılması yönünde talimat verdiğini anlatan PKK'lı Kılıç’ın, “Artık dağları beklemeyeceğiz. Aşama değiştirdik. Saldırı zamanı” dediğini aktardı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin bilgiler “Acil” notuyla aktarılarak önlem alınması istendi. 13 Ağustos’ta güvenlik güçleri şehirde eylem hazırlığı yapan bir PKK'lıyı, kumandayla hazır yaklaşık 50 kilo plastik patlayıcıyla birlikte ele geçirdi. Emniyette sorgulanan PKK'lı Urfa dışında Gaziantep’te de bombalı eylem hazırlığı yapıldığını itiraf etti.

Çifte saldırı olasılığına karşı, Urfa’da bomba yakalandığı bilgileri sızdırılmadı. Bilgiler önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ye paylaşıldı daha sonra Gaziantep’e aktarıldı. Polisler, bomba yüklü aracın şasi numarasından yola çıkarak yaptığı incelemede, otomobilin Şanlıurfa’dan çalındığını ve üzerinde takılı olan plakanın sahte ve farklı bir araca ait olduğunu belirledi. MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, saldırıdan sadece 4 dakika önce bir çekiciyle bölgeye getirilen otomobilin uzaktan kumandayla patlatıldığını tespit etti. Aracı getiren çekicinin sürücüsü ve Şanlıurfa’da bombalı düzeneği hazırladığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alınarak Gaziantep’e getirildi. Bombayı patlatan PKK'lının eşkalinin belirlendiği de iddialar arasında.



Daha çok insan ölsün diye 60 kilo civili bomba



Ramazan Bayramı’nın ikinci günü bomba yüklü araç patlatan PKK'lılar, Gaziantep’i kana buladı. PKK'lılar C-4 ve potasyum nitrat ile hazırladıkları 60 kiloluk bombanın öldürücü etkisini artırmak için içine beton çivileri doldurdu. Bombanın konulduğu 34 plakalı siyah otomobilin parçaları 200 metre öteye savruldu. Gaziantep’teki Karşıyaka Polis Merkezi önünde gerçekleşen saldırı 4’ü çocuk, biri kadın, 9 kişinin ölümüne, 69 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılardan 4’ünün durumun ağır olduğu, toplam 17 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı.



Bankamatikten para çekeceğim



Olayın ardından yapılan inceleme PKK'lıların çekiciyle getirdikleri aracı önce Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yanındaki Karşıyaka Polis Merkezi önüne getirdiği anlaşıldı. Ancak nöbetçi polis, aracın bu noktaya bırakılamayacağı uyarısında bulundu. Bu uyarı üzerine PKK'lı “Bankamatikten para çekip gideceğim” yanıtını verdi. Buna rağmen polis, aracın polis merkezi önüne konulmasına izin vermedi. Bunun üzerine araç, polis merkezinin yaklaşık 30 metre ilerisinde bulunan bankamatiklerin bulunduğu noktaya park edildi.

Saldırganın, bankamatikten para çeker gibi yaptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. Aracın ise park edildikten yaklaşık 4 dakika sonra patlatıldığı belirtildi. Patlama ile şehir merkezi savaş alanına döndü. Patlayan aracın parçaları yaklaşık 200 metrelik bir alana dağıldı. Çok sayıda işyeri ve otomobil hasar görürken yakındaki bankamatik iki parçaya bölündü ve bir metrelik çukur meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği çukurun altında doğalgaz borusu geçtiği tespit edilince belediye ekipleri polisin incelemesini tamamlamasının ardından çukuru kazarak boruda bir hasar meydana gelip gelmediğini kontrol etti.



Ankara’dan özel ekip geldi



Patlamanın ardından Ankara’dan özel bir ekip sabah saatlerinde Gaziantep’e gelerek delil toplayıp inceleme yaptı. Aynı zamanda olay yeri inceleme ekipleri de yerlerde ince aramalar yaparak bombadan arta kalan parçaları bulmaya çalıştı. Aynı zamanda temizlik ekipleri de patlamadan arda kalanları süpürerek temizledi.



Sakarya’dan çalınmış



Bombalı saldırıda kullanılan otomobilin Sakarya’dan çalındığı belirlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Geyve İlçesi’nde adı açıklanmayan bir işadamına ait olan 54 EA 926 plakalı 2011 model aracın Karaçam Köyü’nden 11 Nisan’da çalındığı öğrenildi. Çalındığı günden itibaren bulunamayan araç patlatıldığı sırada üzerinde 34 YNU 86 plakası vardı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşen patlama öncesi, olay yerinden geçen bir çekici ve üzerinde bulunan otomobil güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Korutürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin kamera görüntüsünde bir çekicinin, taşıdığı otomobille Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne doğru gittiği görülüyor. Bir süre sonra aynı güzergahta bulunan ve ilçe emniyet müdürlüğünden sonraki noktada başka bir iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ise çekicinin, üzerinde otomobil olmadan bölgeden ayrıldığı görülüyor. Söz konusu aracın ayrılmasından birkaç dakika sonra ise patlama meydana geliyor.