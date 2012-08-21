Gaziantep'teki patlamaya 5 gözaltı

Gaziantep'teki bombalı saldırıyla ilgili 4 kişi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.
Bomba yüklü aracı Gaziantep'e getiren çekicinin sürücüsünün Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasında verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon başlatıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde düzenlediği operasyonda olayla ilgisi olabileceği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.
Çekici şoförüyle birlikte gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.