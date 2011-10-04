T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'teki KCK operasyonu: 20 tutuklama                                                         

04 Ekim 2011 23:17

-Gaziantep'teki KCK operasyonu: 20 tutuklama                                                                            GAZİANTEP (A.A) - 04.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, BDP Gaziantep İl Başkanı Bedran Fermanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3'ü kadın 20 kişi tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişinin sorgulaması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 20 zanlı, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  BDP Gaziantep İl Başkanı Bedran Fermanoğlu, BDP Şahinbey İlçe Başkanı İsmail D. ile Salih Ç, Habibe T, Abdullah A, İbrahim Y, Mustafa T, Bozi Ö, Mahmut Ş, Ahmet E, Hüseyin Ç, Tahir Ö, Abdullah İ, Ahmet İ, Şükrullah Ö, Durri K, Ali Ş, Filiz Y, Kenan Ş. ve Aydın Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. -Olay- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Adıyaman illerinde PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alınmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, terör örgütüne ait çeşitli yazışmaların bulunduğuğu bildirilen bilgisayar ve hard disklere el konulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24