-Gaziantep'teki KCK operasyonu: 20 tutuklama GAZİANTEP (A.A) - 04.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, BDP Gaziantep İl Başkanı Bedran Fermanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3'ü kadın 20 kişi tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişinin sorgulaması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 20 zanlı, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. BDP Gaziantep İl Başkanı Bedran Fermanoğlu, BDP Şahinbey İlçe Başkanı İsmail D. ile Salih Ç, Habibe T, Abdullah A, İbrahim Y, Mustafa T, Bozi Ö, Mahmut Ş, Ahmet E, Hüseyin Ç, Tahir Ö, Abdullah İ, Ahmet İ, Şükrullah Ö, Durri K, Ali Ş, Filiz Y, Kenan Ş. ve Aydın Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. -Olay- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Adıyaman illerinde PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alınmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, terör örgütüne ait çeşitli yazışmaların bulunduğuğu bildirilen bilgisayar ve hard disklere el konulmuştu.