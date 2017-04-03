Gaziantep'teki IŞİD saldırısında canlı bombaya "Patlatmadan evvel kolunu kaldır" talimatı verilmiş!

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016’da bir kına gecesine yapılan, 56 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. IŞİD'in hücre sorumlusu Mehmet Kadir Cebael’in kimliği belirlenemeyen canlı bombaya intihar yeleğini giydirirken, "Patlatmadan evvel kollarını kaldır ki etkili olsun" dediği ortaya çıktı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016’da bir kına gecesine yapılan canlı bomba saldırısında 56 kişi hayatını kaybetmiş ve 87 kişi yaralanmıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 11 sanıklı iddianamede saldırıyla ilgili çarpıcı detaylara yer verildi. Hürriyet gazetesi'nden İdris Emen'in haberine göre, kimliği belirlenemeyen canlı bombanın 20-25 yaşlarında ve 170-175 cm boylarında, Türkçe konuşan bir şahıs olduğu belirtildi.

İddianamede Ankara’da 103 kişinin öldüğü 10 Ekim katliamının faillerinden olan Mehmet Kadir Cebael’in kına gecesi saldırısı için olay yerinde keşif yaptığı ve saldırı sonrasında yeni hedefler için talimat verdiği belirtildi. İddianamede suça sürüklenen çocuk kapsamında anlatımlarına yer verilen H.N.Ç. adlı çocuk, Mehmet Şahin Erğan ile Cebael’in evine gittiklerini ve bu iki kişi arasında kına gecesi saldırısıyla ilgili bir konuşma geçtiğini söyledi. H.N.Ç, bu konuşmalar arasında Cebael’in, intihar yeleğini canlı bombaya giydirdiğini, sakat gözükmesi için saldırganın kolunu sardığını söylediği şeklinde ifade verdi. Aynı şekilde H.N.C., Cabael’in canlı bombaya "Bombayı patlatmadan evvel kollarını kaldır ki etkili olsun" dediğini anlattı. H.N.Ç. konuşma sırasında Erğan’ın kına gecesi saldırısı ile ilgili Cebael’e, "Bir şehit 57 ölü var" dediğini, Cebael’in de, "Doğrudur, çok ecir kazandın. Allah senden razı olsun" dediğini vurguladı.

Saldırgan 20-25 yaşlarında

Erğan ise kına gecesine saldıran canlı bombanın Cebael’in talimatı üzerine Gazikent’teki bir parkta karşıladığını anlattı. Erğan, daha sonra Cebael’in evinde götürdüğü canlı bombanın “20-25 yaşlarında ve 170-175 cm boylarında uzun küt saçlı, atletik ve Türkçe konuşan bir erkek olduğunu” söyledi. Saldırı sonrası Cebael’e çocukların öldüğünü, neden böyle bir eylem yaptıklarını sorması üzerine Cebael’in “Irak ve Suriye’de kardeşlerimizi ve çocuklarını öldürüyorlar, buradakiler mürtettir” dediğini söyledi.

"Gaziantep'te anti tank mayın yakalandı"

Cebael’in talimatı ile Erğan’ın şehirde bir depo kiralandığı, 4 Ekim’de depoda yapılan aramada 15 kilogram toz TNT ve iki adet canlı bomba yeleği, 46 ateşleyici kapsül, altı canlı bomba ateşleme butonu, çok sayıda fünye ve bir adet anti tank mayını ele geçirildi. Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bombası saldırısının da şüphelisi olan Cebael, 16 Ekim 2016’da polisin kaldığı eve baskın yapması sonucunda üzerindeki canlı bombayı patlatarak ölmüştü.