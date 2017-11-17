Gaziantep'teki FETÖ davasında 7 tahliye

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz 2016\'da yapılan darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 5\'inci Zırhlı Tugay eski komutanı Murat Soysal\'ın da bulunduğu 31\'i tutuklu, 42 sanığın yargılanmasına başlanıldı. İlk duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan 2\'sinin ev hapsi şartı olmak üzere 7\'sinin tahliyesine karar verdi.

Gaziantep 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde; 31’i tutuklu 42 sanığın \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından yargılandığı davanın 1 hafta süren ilk duruşmasında, tüm sanıkların ve avukatların savunmalarını tamamlamasıyla son buldu. Mahkeme Başkanı Melik Durmaz açıkladığı ara kararla tutuksuz sanıkların yurt dışı yasağının kaldırılmasına ve mal varlıklarına konulan önlemlerin kaldırmasına ve 5\'inci Tugay Komutanlığı’na giriş ve çıkış saatlerinin ve 15 Temmuz gecesi bulundukları hareketlerin belirlenmesi hususunda tugayın güvenlik kamera kayıtlarının uzman bilirkişiye gönderilmesine karar verildiğini açıkladı.

Mahkeme ayrıca aralarında dönemin Adana Kolordu eski Komutanı olan Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Korgeneral Osman Erbaş, 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya\'nın da bulunduğu 21 kişinin sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Tarık Çaydere, Hüseyin Zengin, Umut Yılmaz, Yücel Şahbaz ve Erkan Savaş\'ın yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine, Aydın İmamoğlu ve Soner Çelik’in ev hapsiyle tahliyesine karar verip davayı 18 Aralık\'a erteledi.