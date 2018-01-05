Gaziantep'te yoğun sis

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, etkili olan ve görüş uzaklığını 20 metrenin altına kadar düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakıp trafikte ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken, kentte hava sıcaklığı da 4 dereceye düştü. Polis ekipleri trafikte önlem alarak, araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.



FOTOĞRAFLI