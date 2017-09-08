Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından yasadışı bahis oynatıldığı ileri sürülen işyerlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasadışı bahis oynatıldığı iddia edilen 7 işyerine eş zamanlı operasyon yaptı. İşyerlerinde yapılan aramalarda; yasadışı bahis malzemeleri, kuponlar, 2 USB bellek, 2 sim kart, 1 hafıza kartı ve 1 müzik box makinası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 7 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.