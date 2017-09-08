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Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından yasadışı bahis oynatıldığı ileri sürülen işyerlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

08 Eylül 2017 20:04

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından yasadışı bahis oynatıldığı ileri sürülen işyerlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasadışı bahis oynatıldığı iddia edilen 7 işyerine eş zamanlı operasyon yaptı. İşyerlerinde yapılan aramalarda; yasadışı bahis malzemeleri, kuponlar, 2 USB bellek, 2 sim kart, 1 hafıza kartı ve 1 müzik box makinası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 7 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

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