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Gaziantep'te yankesicilik şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, kalabalık yerlerde yankesicilik yaptığı tespit edilip gözaltına alınan A

15 Kasım 2017 15:00

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, kalabalık yerlerde yankesicilik yaptığı tespit edilip gözaltına alınan A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen yankesicilik olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmada güvenlik kamera görüntülerinden A.Y.\'nin kimliğini tespit etti. Ekiplerin adresine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.Y.\'nin üst aramasında çalıntı 1 cep telefonu ele geçirildi. 2 ayrı suçtan da aranan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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