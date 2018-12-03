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Gaziantep'te uyuşturucuya 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

03 Aralık 2018 19:48

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Vatan Mahallesi\'ndeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 tüfek ile fişekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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