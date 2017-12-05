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Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 51 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından Kasım ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 158 şüpheliden 51'i tutuklandı

05 Aralık 2017 15:05

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis ekipleri tarafından Kasım ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 158 şüpheliden 51\'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik geçen Kasım ayı içerisinde düzenlediği operasyonlarda 45 kilo 164 gram esrar, 1 kilo 258 gram eroin, 3 kilo 818 gram metamfetamin, 683 gram kokain, 486 uyuşturucu hap, 615 gram bonzai ve 134 kenevir tohumu ele geçirdi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan 158 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51\'i tutuklanarak cezaevine konulurken, yetkililer uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların sürdürüldüğü bilgisini verdi.

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