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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı

08 Ekim 2017 00:13

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında kent merkezindeki 8 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 pala ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 845 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, otoyol kuzey girişlerinde durdurdukları bir araçta da arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği \'Bady\'in de kullanıldığı aramada, 582 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki K.G., Z.G. ve S.A. gözaltına alındı.

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