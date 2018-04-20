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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, jandarmanın uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

20 Nisan 2018 21:53

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, jandarmanın uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4\'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, sokak satıcılarına yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu kent merkezinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Geçen salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 100 gram metafetamin, 100 gram esrar, 10 gram bonzai, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edilen  350 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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