Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından 9 mahalledeki çok sayıda adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10\'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Karacaoğlan, Gümüştekin, Güzelvadi, Binevler, Serinevler, Burak, Vatan, Hacıbaba ve Yeditepe mahallelerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 2 tüfek, 4 tabanca, 5 hassas terazi ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler, arama yaptıkları evlerde 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2\'si adli kontrol şartıyla 6 şüpheli de serbest bırakıldı.



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