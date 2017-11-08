Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren polis, \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, 9 adrese operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve motosikletli yunus ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır 37 fişek metamfetamin, 334 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile kurşunlar ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu ve tabancaya el koyan polis, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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