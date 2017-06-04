Gaziantep'te tüfekli kavga

Gaziantep’te iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 9 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Türkmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Danış Caddesi'nde karşılayan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapıp boş kartuşlara el koyan polis, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.