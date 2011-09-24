-Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı GAZİANTEP (A.A) - 24.09.2011 - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaza yapan minibüse yardım etmek için duran 3 kişiye,başka bir otomobil çarptı. Kazada, 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Batman'dan Mersin'e düğün için giden yolcuları taşıyan Mehmet Özyıldız yönetimindeki 72 M 0742 plakalı minibüs Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 50. kilometresinde devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yardım için devrilen minibüsün yanına gitti. Serhat Aydoğan (35), Recep Aslan (27) ile Fatih Yavuz (23), yaralılara yardım ettikleri sırada İbrahim Kılınç'ın (27) kullandığı 27 R 5168 plakalı otomobil, kaza yapan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aslan ile Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih Yavuz yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste bulunanlardan 19 yaşındaki Birgül Işık ise sağlık görevlilerinin tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Özge Güzhan (22), Ayşe (37), Emine (20), Feride, Enver ve Selma Özyıldız ile Sabiha Doğan ile Güler Ağrak (42) ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere gönderildi. Minibüse çarpan aracın sürücüsü İbrahim Kılınç'ın, minibüste bulunan yolcuların tepki göstermesi üzerine kaza yerinden kaçtığı belirtildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.