Gaziantep'te terör operasyonunda 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.