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Gaziantep'te terör operasyonunda 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

18 Nisan 2018 20:03

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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