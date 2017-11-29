Gaziantep’te, telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir iş yerine giren şüpheli, alarmları etkisiz hale getirerek 5 dakikada 16 bin lira değerindeki cep telefonu ve 2 bin lira nakit para çaldı. Hırsızlık, işyerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Selçuk Ürün’e ait cep telefonu satışı yapılan iş yerine gelen yüzü maskeli bir kişi, alarm sistemini etkisiz hale getirdikten sonra camı kırarak içeri girdi. İçeride de alarm sistemini devre dışı bırakan şüpheli, tezgahlarda bulunan 16 bin lira değerindeki cep telefonları ile 2 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

Sabah saatlerinde Cemil Selçuk Ürün, işyerinin camın kırık ve telefonlarında çalındığını görünce polise haber verdi. Güvenlik kamerası incelemesinde içeri giren yüzü maskeli şüphelinin el feneri ile hırsızlık yaptığını gören polis, parmak izi incelemesi yaparak şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Ürün ise hırsızın soğukkanlılıkla hareket ettiğini ve 18 bin lira zararının bulunduğunu belirterek, \"Hırsız gece saat 04.30 sıralarında işyerine gelerek önce dış cepheyi gören kamerayı ters çeviriyor. Dışarda olan alarmı kırıp, cam kapı patlatıyor. İçeri girdikten sonra yine alarmları devre dışı bırakıp telefon ve nakit parayı çalarak kaçıyor. Bir an önce hırsızın yakalanarak, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum\" dedi.



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