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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

15 Ekim 2018 20:33

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
5\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir tekstil fabrikasının elyaf deposunda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında depoyu duman kapladı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, fabrikada hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmasının sürdüğü belirtildi.

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