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Gaziantep'te tefeci operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından tefecilere yönelik çok sayıda iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

29 Kasım 2017 14:14

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından tefecilere yönelik çok sayıda iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, pos cihazlarıyla tefecik yaptıkları iddia edilen çok sayıda iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler tarafından aranan iş yerlerinde çok sayıda kredi kartı, pos cihazları, slipler, not defterleri, çeşitli firma ve şahıslara ait çekler, fatura koçanları, sevk irsaliyeleri, tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri, kaşeler, hesap cüzdanları, 2 bilgisayar, 2 metal cop, 1 elektro şok cihazı, 204 fişek ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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