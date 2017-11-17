Gaziantep'te tabanca ve silah parçaları ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirilirken, cezaevi firarisi olduğu saptanan 1 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah üretimi ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında tespit edilen bir adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan evde ruhsatsız 1 tabanca, 7 tabanca gövdesi, 5 tabanca sürgüsü, 17 tabanca kabzesi, 5 şarjör, 9 icra yayı, 2 açılmış namlu, 1 tabanca horozu,1 dolu fişek, 2 tornavida ve çok sayıda tabancaya ait parçalar ve namlu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, T.K.\'yı gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgusunda T.K.\'nın \'Uyuşturucu imal ve ticareti\' suçundan arandığı ayrıca cezaevi firarisi de olduğu tespit edildi.



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