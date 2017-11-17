T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te tabanca ve silah parçaları ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirilirken, cezaevi firarisi olduğu saptanan 1 kişi gözaltına alındı

17 Kasım 2017 22:32

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirilirken, cezaevi firarisi olduğu saptanan 1 kişi gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah üretimi ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında tespit edilen bir adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan evde ruhsatsız 1 tabanca, 7 tabanca gövdesi, 5 tabanca sürgüsü, 17 tabanca kabzesi, 5 şarjör, 9 icra yayı, 2 açılmış namlu, 1 tabanca horozu,1 dolu fişek, 2 tornavida ve çok sayıda tabancaya ait parçalar ve namlu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, T.K.\'yı gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgusunda T.K.\'nın \'Uyuşturucu imal ve ticareti\' suçundan arandığı ayrıca cezaevi firarisi de olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPEmniyet MüdürlüğüAramaMalzemelereYapılanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24