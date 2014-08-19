Gaziantep'te Suriyelilerin 'içme suyuna zehir attığı' iddiası panik yarattı

Gaziantep’te, “Suriyeliler içme suyu şebekesine zehir attı” dedikodusu kentte paniğe neden oldu. Vatandaşlardan gelen telefonlar üzerine açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dedikodunun provokasyon amaçlı çıkarıldığını ifade ederek, “Sabahtan bu yana şehrimizde birileri yeni bir panik ve gerginlik yaratmak amacıyla dedikodular yayarak, geçici olarak barınan misafirlerimize yönelik kışkırtmaya gitmektedirler. Gaziantep şebeke suyuna zehir katıldığı dedikoduları dolaşıma sokularak kargaşa yaratmak hedeflenmektedir” dedi. Gaziantep’te gün içerisinde içme suyuna zehir katıldı dedikodusunun ardından psikolojik olarak kendilerini rahatsız hisseden onlarca kişi hastanelere gitti.

Geçen hafta Suriyeli kiracıların ev sahibini öldürmesinin ardından gerginlikler ile gündeme gelen Gaziantep’te, bu kez Suriyelilerin içme suyuna zehir kattığı iddiası ortaya atıldı.

Hasan Kırmızıtaş'ın DHA'daki haberine göre, kısa sürede kulaktan kulağa yayılan bu iddia, kentte paniğe neden oldu. Yüzlerce kişi evlerindeki şebeke suyunu içmeyerek, telefonla Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (GASKİ) ulaşarak dedikodunun doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Şahin: Asılsız dedikodu, oyuna gelmeyin

Yaşananların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açıklama yaparak ortaya atılan iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. Sosyal medya hesaplarından da vatandaşlara açıklamalarda bulunan Şahin, "Birileri Gaziantep’i karıştırmak için Suriyeli misafirlerimize yönelik asılsız ve kötü niyetli suçlamalar uyduruyor. Gaziantep şebeke suyunun zehirlendiğine yönelik iddialar tümüyle yalan ve asılsızdır. Hemşerilerimin sağduyularını koruyarak, kendilerini geri dönülmez yanlışlara sevk etmeye çalışan bir takım kişilerin oyunlarına gelmemelerini rica ediyorum" dedi.

Tahliler de yapıldı

GASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise içme suyuna zehir atıldığı yönünde çıkan söylentilerin dedikodudan ibaret olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Bugün sabah saatleri itibariyle Gaziantep içme suyuna zehir atıldığı yönünde bazı dedikodular üretilmiş olup, haber merkezlerimize de bu yönde bilgiler ulaşmıştır. Gaziantep içme suyu Hacıbaba Arıtma Tesisleri’nde arıtılarak şebekeye verilmekte olup, bugün itibariyle çeşitli noktalardan alınan numunelerde de her hangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Gaziantep içme suyu şebekesindeki sular, insani tüketim amaçlı içme suyu standardına uygun olup, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile içebilecekleri sudur. Gaziantep İçme Suyu Terfi Merkezleri, depoları ve arıtma tesisleri ve şebekesi Genel Müdürlüğümüz kontrolü altında olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Onlarca kişi hastaneye gitti

Gaziantep’te gün içerisinde içme suyuna zehir katıldı dedikodusunun ardından psikolojik olarak kendilerini rahatsız hisseden onlarca kişi hastanelere gitti. Kentteki hastanelerin acil servislerine başvuran onlarca kişinin yapılan kontrollerinde herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığı saptandı. Doktorlar psikolojik olarak zehirlendiği düşüncesine kapılarak acil servise gelen vatandaşları, yapılan kontrollerinin ardından olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek evlerine gönderdi.

Yetkililerin halen sosyal medya hesaplarından sık sık dedikoduya inanılmamasına yönelik çağrılarını sürdürürken, acil servise gelen vatandaşlar ise suya zehir katıldığının konuşulduğunu belirterek, ’Suya zehir katıldığını duyunca su içmemeye başladık. Neredeyse herkes birbirini telefonla su içmemeleri için uyarıyordu. Su içen ve kendisini iyi hissetmeyen yakınlarımızı hastaneye getirdik, ama herhangi bir sağlık sorunları bulunmadığı ortaya çıktı. Bizi böylesine tedirgin eden dedikoduyu ortaya çıkaran ve yayanları kınıyoruz’ dedi.