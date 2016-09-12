Gaziantep’te "Suriyeliler bir kadını taciz etti" iddiası kavga çıkardı

Gaziantep'te, Suriyelilerin bir kadını taciz ettiği iddiası üzerine kavga çıktı. Çevik kuvvetin müdahale ettiği kavgada 4 Suriyeli darp edilirken, mahallede yaşayan 8 kişilik Suriyeli aile, polis eşliğinde evlerinden tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, akşam saatlerinde Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen Suriyeli 4 kişi, aynı sokakta yaşayan bir kadına iddiaya göre tacizde bulundu.

Olayın duyulmasının ardından toplanan mahalleli, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı sokağa geldi. Burada, taciz iddiasına karıştığı iddia edilen 4 kişiyi darp eden kalabalık, aynı sokakta oturan Suriyelilerin yaşadıkları evlere taş ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çağırılan ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Destek istenmesi üzerine olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polisleri, mahalleyi ablukaya alarak, saldırılan evde yaşayan 8 kişilik Suriyeli aileyi tahliye etti.

Polis, olayların büyüme ihtimaline karşın mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.