T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantep'te Süper Lig üzüntüsü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'in, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a penaltılarda 5-4 yenilmesi, Gaziantep'e Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü yaşattı

20 Mayıs 2018 04:17

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep\'in, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a penaltılarda 5-4 yenilmesi, Gaziantep\'e Süper Lig\'e çıkamama üzüntüsü yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşma nedeniyle Gaziantep Demokrasi Meydanı\'nda dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı açık alanda dev ekranda izleyen Gaziantepliler, maç boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Normal süresi ve uzatmalar golsüz sona erince penaltılara kalan finali, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 5-4 kazandı. Bu skorla Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Süper Lig\'e çıkan üçüncü takım oldu, Gazişehir Gaziantep ise Spor Toto 1\'inci Lig\'de kaldı. Maçın sonunda Gaziantep\'te Süper Lig\'e çıkamama üzüntüsü yaşandı. Gaziantep taraftarları, büyük üzüntü yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Demokrasi Meydanı
- Dev ekranda maç izleyenler
- Tezahüratlarla meşale yakanlar
- Maçın bitmesi ve Gazianteplilerin üzülmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEP DHA Spor TotoLigGazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ErzurumsporGaziantep Süper LigBursa Büyükşehir Belediye StadyumundaGaziantep Demokrasi MeydanıKarşılaşmayıGazianteplilerNormalBüyükşehir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24