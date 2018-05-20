Gaziantep'te Süper Lig üzüntüsü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep\'in, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a penaltılarda 5-4 yenilmesi, Gaziantep\'e Süper Lig\'e çıkamama üzüntüsü yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşma nedeniyle Gaziantep Demokrasi Meydanı\'nda dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı açık alanda dev ekranda izleyen Gaziantepliler, maç boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Normal süresi ve uzatmalar golsüz sona erince penaltılara kalan finali, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 5-4 kazandı. Bu skorla Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Süper Lig\'e çıkan üçüncü takım oldu, Gazişehir Gaziantep ise Spor Toto 1\'inci Lig\'de kaldı. Maçın sonunda Gaziantep\'te Süper Lig\'e çıkamama üzüntüsü yaşandı. Gaziantep taraftarları, büyük üzüntü yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Demokrasi Meydanı

- Dev ekranda maç izleyenler

- Tezahüratlarla meşale yakanlar

- Maçın bitmesi ve Gazianteplilerin üzülmesi

- Genel ve detay görüntüler