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Gaziantep'te sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe (73) ve Cuma Akpınar (79) çifti yaşamını yitirdi

08 Mart 2018 21:48

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe (73) ve Cuma Akpınar (79) çifti yaşamını yitirdi.
Olay, bugün Göllüce Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; kendilerine ait evde adı öğrenilemeyen oğullarıyla yaşayan Akpınar çifti, dün gece sobayı yakarak uykuya daldı. Çiftin başka bir odada kalan oğulları aradan geçen sürede uyanmayan anne ve babasını kontrol etmek için odaya girdi. Anne ve babasını yerde hareketsiz yatarken gören çiftin oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin, sobadan sızan gazdan öldüğünü belirledi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan yaşlı çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Yeşilken Mezarlığında toprağa verildi.
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