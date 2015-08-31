T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi öldü

Olayda 2 kişi ağır yaralanırken jandarma olayın olduğu yerde yoğun önlem aldı

31 Ağustos 2015 02:54

Gaziantep’te, akraba oldukları belirlenen kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bilinmeyen nedenden dolayı akraba aileler arasında çıkan kavgada ateşlenen tabanca kurşunlarına aynı aileden 5 kişi hedef oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ağır yaralanan kişiler, otomobillerle götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesine rağmen yaralılardan 3’ü ölürken, 2 yaralının hayati tehlikesinin ise sürdüğü bildirildi.

Silahlı kavga sonrası jandarma olayın yaşandığı mahallede, polis ise hastanelerde yoğun önlem aldı.
 

ETİKETLER

silahkavgaantephaberaile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24