Gaziantep'te silahlı kavga: Aynı aileden 3 kişi öldü

Gaziantep’te, akraba oldukları belirlenen kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bilinmeyen nedenden dolayı akraba aileler arasında çıkan kavgada ateşlenen tabanca kurşunlarına aynı aileden 5 kişi hedef oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ağır yaralanan kişiler, otomobillerle götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesine rağmen yaralılardan 3’ü ölürken, 2 yaralının hayati tehlikesinin ise sürdüğü bildirildi.

Silahlı kavga sonrası jandarma olayın yaşandığı mahallede, polis ise hastanelerde yoğun önlem aldı.

