Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği 33 yaşındaki İbrahim Halil Akkılıç öldü.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey İlçesi Ocaklar Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara isabet olan İbrahim Halil Akkılıç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Akkılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkılıç\'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akkılıç\'ın ölümüne yol açan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



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