Gaziantep’te, şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç yoldan geçen otomobilin üstüne devrilerek hasara yol açtı.

Bu sabah etkili olan yağmurardından başlayan şiddetli rüzgar gevşeyen topraktaki ağaçları yerinden söktü. Rüzgar nedeniyle Gazimuhtarpaşa Bulvarı\'nda refüjdeki bir ağaç da Deniz Özyılmaz yönetimindeki 27 P 5353 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Trafiğin durmasına neden olan ağaç, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hızar makineleri ile kesilerek yoldan kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

Aynı bulvarda başka bir ağaç ise kaldırama düştü.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle Yüzüncü Yıl Parkı’ndaki birçok ağacın dallarının da kırılarak çevreye saçıldığı görüldü.



FOTOĞRAFLI