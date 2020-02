Gaziantep'te şehitler anıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte tören düzenlendi.

Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeçi, CHP İl Başkanı Hayri Sucu, bürokratlar, asker, polis, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulması ile başlayan tören, Vali Ali Yerlikaya\'nın şehitlik defterini imzalamasıyla devam etti. Vali Yerlikaya Şehitlik Defteri\'ne, şöyle yazdı:

\"Sizlerde biliniz ki milletçe bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, sizin şahadet sebeplerinizi aynı ruhla yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak, üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz. Bu vesileyle bağımsızlığımızı ve geleceğimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu\'yu vatan kılışımızdan bu yana yitirdiğimiz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.\"

Dua edilerek devam eden törende, askerlerin saygı atışı yapmasıyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Vali Yerilikaya ve protokol üyeleri şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehit yeğeni olan 5 yaşındaki Hatice Kapra Alpman Şehit Dayısı\'nın mezarı başında İstiklal Marş\'ının 10 kıtasını ezbere okudu. Türk Bayraklarıyla donatılan mezarları ziyaret eden şehit yakınları ise duygulandı.



