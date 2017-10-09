Gaziantep'te saman yüklü TIR'da yangın

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te hareket halindeki saman yüklü TIR\'da bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 16\'ncı kilometresinde giden Hakan Y. yönetimindeki 31 DM 943 plakalı TIR\'ın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. TIR şoförü Hakan Y., sağa çekip durdurduğu TIR\'ın dorsesindeki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle dorsedeki 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.
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