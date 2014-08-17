Gaziantep'te saldırıya uğrayan Suriyeli aile tahliye edildi

Gaziantep'te, alkollü olduğu sürülen bir grup genç ile Suriyeli aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ardından saldırıya uğrayan Suriyeli aile tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, Gaziantep'te Suriyeli kiracının ev sahibini öldürmesi sonrası başlayan gerilim bugün farklı bir mahallede kavgaya dönüştü.



Alkollü olduğu sürülen bir grup genç ile Suriyeli aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ardından saldırıya uğrayan Suriyeli aile tahliye edildi. Olay, akşam saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre mahalledeki parka gelerek alkol aldığı ileri sürülen Nurettin S. ve Murat N., bir süre sonra Suriyeli bir ailenin yaşadığı dükkana giderek çıkmalarını söyledi.



Yaşadıkları yerden çıkmayacaklarını söyleyen Suriyeliler ile Nurettin S. ve Murat N. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan Nurettin S. ve Murat N. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Suriyeli aile tahliye edildi

Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı saptanan bazı Suriyelileri gözaltına aldı. Yaşanan gerginliğin büyüme ihtimalini önlemek amacıyla da dükkanda yaşayan Suriyeli aile tahliye edildi. Polis tarafından tahliye edilen Suriyeli ailenin, misafirhanede tutulduktan sonra yarın kampa gönderileceği bildirildi. Polis ekipleri, olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.