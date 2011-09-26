-Gaziantep'te sahte altın operasyonu GAZİANTEP (A.A) - 26.09.2011 - Gaziantep'te düzenlenen sahte altın operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın basan suç örgütüne yönelik 4,5 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi. 4 imalathanede 50 adet reşat altını, 835 adet çeyrek altın, 229 adet yarım altın, 779 adet tam altın olmak üzere 14 kilogram sahte altın ile altın imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Suç örgütünün lideri oldukları bildirilen kardeşler Bayram H. ve Mehmet H. ile 20 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.