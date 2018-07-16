Gaziantep'te roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, muhabirlere yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak" dedi. Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor" diye konuştu.

Valilik: Uydu ya da roketin motor kısmı

Gaziantep Valiliği, ormanlık alanda bulunan enkazın bir uydu veya rokete ait motor kısmı olabileceği belirtti. Açıklamada şöyle denildi:



“Nurdağı ilçemiz Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlarımızın ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre bulunan parçaların; bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.”