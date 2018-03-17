T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, üniversite öğrencisi Metin Cemal Ö

17 Mart 2018 21:09

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, üniversite öğrencisi Metin Cemal Ö., babasına ait iş yerinde kendisini, tehdit edip, bıçak sapıyla vurarak gözaltına aldığını iddia ettiği trafik polisinden şikâyetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğleden sonra İnönü Caddesi\'ndeki bahis oyunu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait bayide çalışan Metin Cemal Ö., komşusu olan esnaf bir arkadaşının trafik polis ile tartıştığını görerek müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen trafik polisi ise tartışmaya müdahale ettiği için Metin Cemal Ö.\'yü gözaltına almak istedi. Metin Cemal Ö. ise iş yerine döndü. Tartıştığı polis ve arkadaşları peşinden gelerek Metin Cemal Ö.\'yü burada gözaltına almak istedi. Kafasında kask olan trafik polisi iddiaya göre, tezgâhın üzerinde bulunan bıçağı alarak Metin Cemal Ö.\'yü tehdit etti. Bıçağın sapıyla Metin Cemal Ö.\'ye vuran trafik polisi, Asayiş Şubesi ekiplerinden yardım isteyerek genci gözaltına aldı. Aynı trafik polisi iddiaya göre, Şahinbey Polis Merkezi\'ne götürülen Metin Cemal Ö.\'yü, burada da başına vurarak darp etti. Başına aldığı darbelerle sarsılan Metin Cemal Ö., tedavi için gittiği hastanede beyin sarsıntısı geçirme ihtimali üzerine bir gece gözlem altında tutuldu.
Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Metin Cemal Ö., adliyeye giderek polis memurundan şikâyetçi oldu. Polis memurunun da gencin \'Devlet büyüklerine hakaret\' ettiğini söyleyerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis memurunun Metin Cemal Ö.\'nün yakasını tuttuktan sonra aldığı bıçağın sapıyla gencin kafasına ve sırtına vurduğu görülüyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'nün polis memuru hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPMetin CemalOlayCaddesiTartıştığıKafasındaCemalAsayişAynıPolis MerkeziBaşınaTedavisininPolisYAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA OlayGörüntülerdeGaziantep Emniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24