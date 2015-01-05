Gaziantep ve Şanlıurfa'da polislere yönelik 'yasadışı dinleme' operasyonu

Gaziantep ve Şanlıurfa merkezli 'yasa dışı dinleme' yaptıkları iddiasıyla polislere yönelik başlatılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde evlerinde gözaltına alınan polisler, sorguları için Emniyet'e götürüldü.

Gaziantep'te operasyon

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli oldukları dönemde aralarında siyasetçi, işadamı ve kamu görevlilerinin de bulunduğu kişileri usulsüz olarak yasa dışı dinlediği öne sürülen ve son düzenlemeler ile farklı kent veya birimlerde görevlendirilen polislere yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Erzurum, Malatya, Tunceli, Kayseri, Afyonkarahisar, Batman, Bingöl ve Karabük'te yapılan operasyonlarda şüpheli polisler gözaltına alındı. Şu ana kadar Gaziantep'in yanı sıra çevre illerde gözaltına alınan 36 polis, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 36 polisin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yakalama işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Fuat Avni yazdı

Twitter fenomeni 'Fuat Avni' de operasyon yapılacağını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu. Bu duyurudan saatler sonra operasyon başladı ve daha önce istihbarat şubelerde görev yapan polislerin adreslerine günün ilk ışıklarıyla birlikte gidildi. Evlerinde meslektaşları tarafından gözaltına alınan polisler, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken yapılanların algı operasyonu olduğunu ve haksızlığa uğradıklarını söyledi.

'Eşimle gurur duyuyorum'

Gözaltına alınan polislerden Mehmet Zeki Ç.’nin eşi ise kocasının uzun yıllardır istihbaratçı olarak çalıştığını ve son bir yıldır adliyede görevlendirildiğini belirterek, "Eşim hak, hukuk yemedi. Terörle, teröristle mücadele etti. Eşimle gurur duyuyorum" dedi.

Operasyon sürüyor

Kentin çeşitli semtlerinde halen operasyonlar devam ederken, gözaltına alınacak kişi sayısının 20’nin üzerinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınmalarının ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen eski istihbaratçıların, görev yaptığı dönemlerde usulsüz dinleme yaptıkları iddiasıyla sorgulanacakları öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin bilgi vermezken, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonla ilgili açıklama yapacağı bildirildi.

Gözaltı sayısı artacak

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şu ana kadar 36 olan gözaltı sayısının, diğer illerdeki polis memurlarının da Gaziantep'e getirilmesi ile artacağını belirtirken, sayının kaça ulaşacağına ilişkin ayrıntı vermedi. Gözaltına alınanlar arasında geçmiş dönemlerde Gaziantep'te görev yapan İstihbarat Şube'de görevli amirlerin de bulunduğu kaydedildi.

Bazı polis memurlarının yakınları ile destekçileri de Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yakınında toplanarak, gözaltına alınanlara sloganlarla destek vermeye başladı.

Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 polise gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Şanlıurfa merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında şube müdürlerinin de bulunduğu 14 istihbarat polisi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 2007 ile 2014 yılları arasında İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polislerin, usulsüz evrak düzenleyerek farklı isimlerle IMEI numaraları üzerinden siyaset, iş ve spor camiasından isimleri yasa dışı dinlediği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bir süre önce başlatılan soruşturmanın ardından yapılan araştırmada, kentteki bazı önemli isimlerin çeşitli suçlamalar ile farklı isimler adı altında dinlendiği tespit edildi. Bu tespitin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı; evraklarda usulsüz dinleme yaptığı belirlenen geçmiş dönem İstihbarat Şube Müdürleri M.A. ve M.O. ile 1 emniyet amiri, 2 komiserin de bulunduğu 14 polis hakkında yakalama kararı verdi. Savcılık kararıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa’nın yanı sıra tayini çıkan polisleri Gaziantep, Ankara, Erzincan, Afyon, Malatya, Eskişehir, Tekirdağ, Adana, Konya, Bayburt ve Sivas’ta gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 14 polisin Şanlıurfa’ya getirilmelerinin ardından sorgulanmalarına başlanacağı bildirildi.

Şamil Tayyar'dan sitemli mesaj

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep'te yürütülen operasyonu Twitter hesabında değerlendirdi. Tayyar, operasyonun duyulması ardından sosyal medya hesabından paylaştığı sitem içeren mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"Henüz MİT, Gezi, 17 Aralık yaşanmadan 3 yıl önce Gaziantep'teki paralel çeteyi deşifre ettiğimde partim dahil kimse inanmadı, yalnız kaldım. Şükürler olsun ki 3 yıl sonra haklılığımız çıktı ortaya. Gaziantep'te operasyon başladı. İnşallah emniyetle sınırlı kalmaz..''