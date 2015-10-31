Gaziantep'te polise el bombası atıldı

Gaziantep'te, polis ekiplerinin takip ettiği bir otomobilden el bombası atıldı. 'Allahu Ekber' diye bağıran zanlıların bir AVM'nin önünde attığı el bombalarının patlamaması nedeniyle olası bir facianın eşiğinden dönülürken, araçta yapılan aramada iki adet intihar yeleği bulundu. Polisin takibi sonucu araçtaki iki zanlı yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, Gaziantep'te, polis tarafından takip edilen ve içerisinden el bombası atılan otomobilde yapılan aramada intihar yeleği ile 2 el bombası bulundu. Terörle Mücadele Şubesi polislerinin sivil araçla takip ettikleri 21 FN 027 plakalı otomobildeki 2 şüpheli, Mücahitler Mahallesi'nde polisleri fark etti. Bunun üzerine 2 şüpheli, otomobili bırakıp peşlerindeki polislere el bombası atarak kaçmaya çalıştı. Bir AVM'nin önünde atılan el bombası patlamazken, yaya olarak kaçan 2 şüpheli kısa kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgede zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin otomobilinde uzman ekipler tarafından arama yapıldı. Bomba robotunun da kullanıldığı aramaların ardından otomobilde 1 intihar yeleği ile 2 el bombası bulundu. İntihar yeleği ve bombalara incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan ve IŞİD ile bağlantılı olduğu tahmin edilen 2 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanmalarına başlandığı bildirildi.