Gaziantep'te polis operasyonunda çatışma (2) (YENİDEN)

Hasan KIRMIZITAŞ-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda \'Teslim ol\' çağrısına ateşle karşılık veren 9 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ile çatışma çıktı. 10 dakika süren çatışma ardından şüpheli, yaralı ele geçirildi.

Polis ekipleri, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi 8 bin 1051\'inci Sokak\'ta bulunan ve 3 katlı bir apartmana savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Polis ekipleri \'uyuşturucu ticareti yapma\', \'yaralama\' ve \'gasp\' gibi 9 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Z.D.K. isimli şüphelinin adresine gitti. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın tamamını kiralayan ve binanın çevresini güvenlik kameraları ile sürekli izleyen şüpheli, polislerin \'Teslim ol\' çağrısına tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Şüphelinin teslim olmaması ve ateş açmayı sürdürmesi üzerine polis ekipleri de karşılık vermeye başladı.

Çatışma ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokak ve çevresi ablukaya alınırken, şüphelinin ateş açtığı apartmanın çevresindeki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Sivillerin yaklaştırılmadığı bölgede 10 dakika kadar süren çatışmanın ardından hakkında yakalama kararı bulunan Z.D.K., polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi ardından binaya giren polis ekipleri, uzun süre inceleme yaptı. Bu sırada binanın çatısında önlem alan özel harekatçıların yanındaki sağlık görevlileri de yaralanan şüpheliyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri çatışma nedeniyle bölgede toplanan meraklı kalabalığı da sık sık operasyonun sürdüğü uyarısını yaparak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu arada evde inceleme yapan polis, içeride 3 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

Öte yandan Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da çatışmanın yaşandığı sokağa gelerek, inceleme yaptı ve operasyonu yürüten birim amirlerinden bilgi aldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada operasyonda polislere ateş açan şüphelinin çatışmada yaralı olarak ele geçirildiği ve terör bağlantısı olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

\"11 Ekim 2017 günü öğle saatlerinde İlimiz Şahinbey İlçesi Binevler Mahallesinde bir ikamette daha önceden takibi yapılan 9 ayrı adi suçtan arama kaydı mevcut olan Z.D.K isimli şüpheli şahsın ikametine özel harekat polisi destekli terör suçları ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şüpheli şahsın görevlilerimize silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada şüpheli şahsın ikametinde 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyona katılan görevlilerimiz de herhangi bir yaralanma mevcut olmayıp, şüpheli şahıs görevlilerimizce yaralı olarak ele geçirildi.\"

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