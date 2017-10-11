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Gaziantep'te polis operasyonunda çatışma (1)

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çatışma çıktı

11 Ekim 2017 16:32

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP\'te, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. İçeriği açıklanmayan operasyon sırasında, yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın yaşandığı apartmandan 1 yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğü görüldü.
Polis ekipleri, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi, 81051\'inci Sokak\'taki bir eve operasyon düzenledi. İçeriği bilinmeyen operasyonda evde bulunan kişi veya kişiler, polislere ateş açtı. Polislerin de karışlık vermesiyle çıkan çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Çatışma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı araç ile Özel Harekât ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bu arada çatışmanın çıktığı apartmandan bir yaralının da ambulansla hastaneye götürüldüğü görüldü.

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