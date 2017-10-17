Gaziantep'te PKK operasyonuna 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması adına faaliyet yürütüp, kırsal alana eleman temin edip, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü saptanan 6 kişiye yönelik operasyon kararı alındı. Savcılık izniyle düzenlenen eş zamanlı baskınlarda polis 6 kişiyi gözaltına alırken, bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik av tüfeği 52 kartuş ile örgütsel doküman, dijital materyaller ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2\'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise \'terör örgütü üyesi olma\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



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