T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Gaziantep'te patlama sesi

Gaziantep'in merkez Karataş ve Alleben Göleti civarında patlama sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

26 Kasım 2016 03:34

Anadolu Ajansı, Gaziantep'in merkez Karataş ve Alleben Göleti civarında patlama sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada olayın duyurulması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Twitter hesabından, "#Gaziantep'teki patlama iddiasıyla ilgili doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamakta. En doğru açıklama ilgili resmi makamlarca yapılacak." açıklamasını yaptı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da patlama sesiyle ilgili olarak aldığı bilgileri Twitter'dan "Yetkililerin vermiş olduğu bilgiye göre: bir patlamanın olduğu, yalnız patlamanın nedenin bilinmediğini belirtiyorlar" ifadeleriyle paylaştı.

Gaziantep Valiliği ise, herhangi bir yaralanma, vefat veya maddi hasar bulunmadığını açıkladı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Twitter'dan paylaştığı Valilik açıklamasına göre, patlama sesinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında uçan uçakların ses hızını aşmış olmasından kaynaklanmış olabilebileceği değerlendiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GaziantepKarataşAlleben GöletiAjansı GaziantepGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı FatmaTwitterEnGaziantep Milletvekili Mahmut ToğrulValiliğiBaşkanı FatmaValilikFırat Kalkanı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24