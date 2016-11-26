Gaziantep'te patlama sesi

Anadolu Ajansı, Gaziantep'in merkez Karataş ve Alleben Göleti civarında patlama sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada olayın duyurulması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Twitter hesabından, "#Gaziantep'teki patlama iddiasıyla ilgili doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamakta. En doğru açıklama ilgili resmi makamlarca yapılacak." açıklamasını yaptı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da patlama sesiyle ilgili olarak aldığı bilgileri Twitter'dan "Yetkililerin vermiş olduğu bilgiye göre: bir patlamanın olduğu, yalnız patlamanın nedenin bilinmediğini belirtiyorlar" ifadeleriyle paylaştı.

Gaziantep Valiliği ise, herhangi bir yaralanma, vefat veya maddi hasar bulunmadığını açıkladı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Twitter'dan paylaştığı Valilik açıklamasına göre, patlama sesinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında uçan uçakların ses hızını aşmış olmasından kaynaklanmış olabilebileceği değerlendiriliyor.