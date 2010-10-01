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Gaziantep'te patlama: 2 polis yaralı

Gaziantep'te polis otomobilinin geçişi sırasında yol kenarında patlama oldu, 2 polis memuru cam parçalarından yaralandı.

01 Ekim 2010 03:00

T24 -Gaziantep'te polis otomobilinin geçişi sırasında yol kenarında patlama oldu, 2 polis memuru cam parçalarından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Eski Rasathane Yolu'nda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ait otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle otomobilin camları kırıldı, otomobildeki 2 polis memuru cam parçalarıyla yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınındaki olay yerinde yaptığı açıklamada, patlayan cismin ses bombası olduğunu sandıklarını, incelemenin sürdüğünü bildirdi.


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