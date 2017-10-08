Gaziantep'te parktaki cinayete tutuklama

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil\'in tüfekle öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

Olay, geçen 3 Ekim\'de Aydınbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Manzara Parkı\'nda tüfekle vurulan İsmail Avcıgil, öldü. Polis, olay yerinde kuru sıkıdan bozma 1 tabanca ile tüfeğe ait boş fişeklere el koydu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada tüfeği ateşlediği öne sürülen 17 yaşındaki Y.E.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Y.E.Ç.\'nin ifadesi doğrultusunda ise 23 yaşındaki Halil İbrahim S. ve 17 yaşındaki A.D.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E.Ç., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Halil İbrahim S. ve A.D. ise Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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