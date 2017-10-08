T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te parktaki cinayete tutuklama

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil'in tüfekle öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

08 Ekim 2017 18:07

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil\'in tüfekle öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı.
Olay, geçen 3 Ekim\'de Aydınbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Manzara Parkı\'nda tüfekle vurulan İsmail Avcıgil, öldü. Polis, olay yerinde kuru sıkıdan bozma 1 tabanca ile tüfeğe ait boş fişeklere el koydu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada tüfeği ateşlediği öne sürülen 17 yaşındaki Y.E.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Y.E.Ç.\'nin ifadesi doğrultusunda ise 23 yaşındaki Halil İbrahim S. ve 17 yaşındaki A.D.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E.Ç., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Halil İbrahim S. ve A.D. ise Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHA GAZİANTEPteAvcıgilOlayEkim Aydınbaba MahallesiManzara ParkıCinayet Büro AmirliğiEmniyetteHalilEmniyet MüdürlüğüDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24