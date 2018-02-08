Gaziantep'te otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, park halindeki otomobilde otururken kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan Esat Sönmez (30) ile Özkan Türker (19) yaşamını yitirdi.

Olay, Kayaönü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki 06 BJ 0172 plakalı otomobilde sohbet eden Esat Sönmez ile Özkan Türker kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sönmez ve Türker\'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Sönmez ve Türker\'in cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.