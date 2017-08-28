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Gaziantep'te otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ahmet SOYDOĞAN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te çarpıştığı TIR'ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Çimen öldü, arkadaşı Ebubekir Aksoy yaralandı

28 Ağustos 2017 17:42

Ahmet SOYDOĞAN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te çarpıştığı TIR\'ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Çimen öldü, arkadaşı Ebubekir Aksoy yaralandı.
Kaza, bugün öğleden sonra Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu\'nun kuzey gişeleri çıkışında meydana geldi. İbrahim Gümüşhan yönetimindeki 63 TK 638 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Mustafa Çimen yönetimindeki 01 FCH 91 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR\'ın dorsesinin altında ezilip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Çimen ile yanında bulunan arkadaşı Ebubekir Aksoy yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak öldü. edavisi süren Ebubekir Aksoy\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen kazada TIR şoförü İbrahim Gümüşhan  kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araç ve parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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