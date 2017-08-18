Gaziantep'te otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te çaldıkları otomobille polisin takibiyle yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları fiziki takip sonucu çalıntı otomobile sahte plaka takan 2 şüphelinin peşine düştü. Aydınlar Mahallesi\'nde çalıntı otomobili durduran polise, İ.K. ve M.A. mukavemette bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan gıda malzemesinin de bulunduğu belirlenen otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI