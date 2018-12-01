T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te otomobil hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin otomobil hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

01 Aralık 2018 16:34

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin otomobil hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 otomobil ve oto teybi çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüpheliyi tespit etti, adreslerini belirledi. Polisler, şüphelileri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1\'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPAsayişMüdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro AmirliğiEkiplerEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24