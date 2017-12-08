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Gaziantep'te 3.9'luk deprem

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, merkez üssü Şehitkamil ilçesine bağlı Serintepe Mahallesi olan Richter ölçeğine göre, 3

08 Aralık 2017 12:02

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, merkez üssü Şehitkamil ilçesine bağlı Serintepe Mahallesi olan Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün verilerine göre, Şehitkamil ilçesinde, saat 07.31\'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu kaydedilirken, merkez üssü Serintepe Mahallesi olarak açıklandı. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.

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